Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 09:12
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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