Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu

Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Benzin ve motorine indirim fiyatlara yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Benzin ve motorine indirim fiyatlara yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Otomobil satışlarında sert düşüş
Otomobil satışlarında sert düşüş
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Meclise geliyor...
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Meclise geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu

İzmir'de sigara kullanmayan 45 yaşındaki B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A.'nın üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. Adeta dedektif gibi hareket eden anne, kızının cep telefonundaki whatsapp yazışmalarını kontrol etti. B.Ö., kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu yazışmalardan öğrenince soluğu adliyede aldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Eylül 2022 09:46
Yazdır
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eylül 2021'de yaşandı. 13 yaşında olan E.A isimli 9. sınıf öğrencisi genç kız, Instagram ve Youtube'da fenomen olan Sude Alkış'ın hikayelerinde paylaştığı ağabeyi Seçkin Alkış'ı takip etmeye başladı.

Seçkin Alkış da kendisini Instagram'dan takip etmeye başlayan E.A.'yı takibe aldı. İkili arasındaki sohbet zaman içerisinde ilerledi. İddiaya göre, Seçkin Alkış, müstehcen fotoğraflarını gönderdiği kızdan yine aynı şekilde fotoğraflar atmasını istedi. İlerleyen süreçte E.A.'yı evine de davet eden Seçkin Alkış burada genç kıza istismarda bulundu. Seçkin Alkış'ın evinde genç kızın üzerine sigara kokusu sindi.

YENİ BİR BULUŞMA İÇİN SÖZLEŞMİŞLER

Sigara kullanmayan ve evde kızı ile birlikte yaşayan B.Ö. 13 yaşındaki çocuğunun üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. 'Acaba kızım sigaraya mı başladı?' diye kaygılanan anne B.Ö. kızının cep telefonundaki yazışmaları incelemeye aldı. Kızının whatsapp üzerinden kendisinden 24 yaş büyük Seçkin Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne büyük bir şok yaşadı.

Yazışmalarda kızının 37 yaşındaki Seçkin Alkış'ın evine gittiğini ve evde yeni bir buluşma için de sözleştiklerini anlayan anne durumu eski eşine bildirdi. Kızının cep telefonuna da el koyan B.Ö., büyük bir üzüntü yaşarken soluğu adliyede aldı. Adeta dedektif gibi hareket eden anne B.Ö., watsapp konuşmalarını da kanıt olarak sunup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. B.Ö. kızının okulunu da değiştirdi.

İSTİSMARCI ÜNLÜ FENOMENİN AĞABEYİ ÇIKTI

Küçük yaştaki kıza cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen Seçkin Alkış'ın Instagram'da 600 bin takipçisi olan ünlü fenomen Sude Alkış'ın ağabeyi çıktı.

Gözaltına alınan Seçkin Alkış ifadesinde, "Watsapp konuşmaları bana ait. E.A. bana kendisini 18 yaşında ve 12. sınıf öğrencisi olarak tanıttı. E.A.'nın ifadesindeki cinsel içerikli konuşmalar doğrudur. Birbirimize cinsel içerikli fotoğraflar attık. 16 Eylül 2021'de evime geldi. 13 yaşında olduğunu anlayamadım. Olay günü temasımız olmadı. Sadece hoş geldin mahiyetinde yanağından öpmeye çalıştım. Bana iftira atılıyor" dedi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seçkin Alkış hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 8 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplamda 8 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuklu yargılanan Seçkin Alkış, 17 Haziran 2022'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme delillerin büyük oranda toplanmış olması ve sanık tarafından karartılma ihtimali bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verildi. Sanık Seçkin Alkış'a yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adlı kontrol şartı uygulandı. Seçkin Alkış tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.

Ceyhan TORLAK
PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 3 zanlı adliyede
Eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti
Eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti
Tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Maltepe'deki rüşvet trafiği tapelerde
Maltepe'deki rüşvet trafiği tapelerde
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Yazılımcı kardeşleri silah zoruyla kaçırdılar, yunuslardan kaçamadılar
Yazılımcı kardeşleri silah zoruyla kaçırdılar, yunuslardan kaçamadılar

Bu Habere Tepkiniz

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 3 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef MasterClass kim kazandı, ödül ne oldu 2 Eylül?

MasterChef MasterClass kim kazandı, ödül ne oldu 2 Eylül?

MasterChef MasterClass kim kazandı, ödül ne oldu 2 Eylül?