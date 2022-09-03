Mesleki eğitimdeki düzenleme esnafın yüzünü güldürdü

Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Benzin ve motorine indirim fiyatlara yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Benzin ve motorine indirim fiyatlara yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Otomobil satışlarında sert düşüş
Otomobil satışlarında sert düşüş
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Meclise geliyor...
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Meclise geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Mesleki eğitimdeki düzenleme esnafın yüzünü güldürdü

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikler sayesinde çırak, kalfa, usta sayısı 700 bine ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 10:13
Yazdır
Mesleki eğitimdeki düzenleme esnafın yüzünü güldürdü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı Aralık ayı sonunda Mesleki Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenleme meyvelerini vermeye başladı. Değişiklik öncesi 90 bin civarında olan çırak, kalfa, usta sayısı, yapılan değişim ve dönüşümlerle 700 bine ulaştı. 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde de yeni bir dönem başlattı. Mesleki eğitim merkezleri hem işverenler hem de kısa sürede işgücü piyasasına geçmek isteyen gençler için cazip bir model haline geldi.

"Ara eleman sorunu ortadan kalkacak"

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerini ziyareti sırasında modelin katkıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, mesleki ve teknik eğitimin ekonomiye, üretime ve istihdama doğrudan etki etmesi sebebiyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağladığı kakıya vurgu yaptı. Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ara eleman sıkıntısını ortadan kaldırmaya başladığını kaydeden Kavuncu, "Mesleki teknik eğitimin Türkiye'de 28 Şubat süreci ile birlikte ciddi manada kesintiye uğramasından sonra esnaflarımız bu alanda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'in gayretleriyle Mesleki Eğitim Merkezleri'nin yaygınlaştırılması neticesinde yaklaşık 1 yıl önce 70-80 bin olan kalfa ve çırak sayısı alınan tedbirlerle sağlanan imkanlarla 700 binlere ulaştı. Mesleki eğitimde yapılan düzenleme 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin asgari ücretin en az yüzde 30'unu, 12. sınıf öğrencilerinin asgari ücretin yarısı kadar maaş almasını sağlıyor. Tüm öğrenciler iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Ekonomik olarak tüm giderler devletimizce karşılanıyor. Öğrenciler mezun olduğu alanda yüzde 88 oranında istihdam ediliyor. Öğrencilerimize ustalık belgesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı sunuldu. Öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren haftanın 5 günü esnaflarımızla birlikte iş başı eğitimi yani uygulamalı eğitim alıyorlar. Hayatın bütün alanlarında çocuklarımız eğitim alıyorlar. Ayrıca bir günde okullarında teorik eğitim görüyorlar" dedi.

Ara eleman sorununun tamamen çözüme kavuşacağını belirten Kavuncu, "Meslek liselerinden öğrencileri işyerlerinde istihdam ederek ara eleman boşluğunu kapatıyoruz. Bu konuda devletimizin desteği vermiş olduğu desteklere çok teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerimizde gördük ki maaş alan sigortaları yatan, iş başında mesleğini öğrenen çırak, kalfa öğrenciler, gençlerimiz memnun. İş yeri sahipleri ekmek teknelerinde yeteri kadar çırak kalfa bulunduğu için memnun. Velilerimiz de çocuklarının öğrenirken meslek sahibi olup maaş alıp sigortalandıkları ve okul bitince iş bulabilecekleri için memnun, müşteri memnun, herkes memnun. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. AK Parti olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman esnaf ve vatandaşlarımız için çalışmaya onlarla bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bütün bu hayati reformlara imza atan en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, mesleki eğitimde reform niteliğindeki hizmetleri için Milli Eğitim Bakanız Prof. Dr. Mahmut Özer'e, iş dünyamıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çırak bulamıyorduk"

Sanayi sitesi esnaflarından İbrahim Çalış, işyerinde usta gözetimi denetiminde öğrencilere çıraklık eğitimi verdiklerini belirterek, "Daha önce iş yerinde çalışacak çırak bulamıyorduk. Şimdi Mesleki Eğitim Merkezleri'ne yönelik yapılan yeni düzenleme sayesinde daha rahat çırak bulabiliyoruz. Öğrencilerimizin sigortası Milli Eğitim Bakanlığı tarafın yatırılıyor. Asgari ücretin yüzde 50'si kadar da maaşlarını ödüyor. Bu maaşları teşvik olarak da devletimiz bize geri iade ediyor. Bu uygulamadan memnunuz. Öğrenciler meslek öğreniyor. Biz de meslek öğretiyoruz. Devamını diliyoruz. Bu uygulamayı hayata geçiren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir uygulama oldu" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz şimdi hem ustalarından meslek öğreniyor hem de lise diploması alıyor"

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz ise "Haftada bir gün okula gelen öğrenciler haftanın diğer günlerinde işyerlerinde kendilerini yetiştiriyorlar. Bu sayede piyasanın yetişmiş insan gücü karşılanmış oluyor. Geçmiş yıllarda da benzer uygulamalar vardı. Yeni uygulamada öğrencilere lise diploması alma hakkı verildi. Bu da öğrencilerimizi meslek edinmeye doğru yöneltti. Öğrencilerimiz şimdi hem ustalarından meslek öğreniyor hem de lise diploması alıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Zaten sistem kalfalık ve ustalık belgesi almaya götüren bir sistem. Ayrıca diploma almaları da artı bir avantaj oldu. Meslek lisesi veya mesleki eğitim noktasında kendilerini en iyi şekilde yetiştiriyorlar. Okullarda bulamadıkları imkanı sanayi de buluyorlar" ifadelerini kullandı.

"5 gün işyerinde, 1 gün okulda eğitim görüyorlar"

Sanayici esnafından Kadir Ceylan ise meslek liseleri ve mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda devletimizin verdiği desteklere teşekkür ederiz. Daha önce ara eleman bulmak zordu. Çırak bulamıyorduk çalıştırmaya. Ama şimdi meslek lisesinden gelen öğrenciler haftada 5 gün işyerinde, haftada bir gün okulda eğitim görüyorlar. Hem meslek öğreniyorlar hem de diploma sahibi oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mertcan Tatlı, "Çıraklığa geçtiğim için memnun. Maaşım var. Sigortam var. Okul bittiğinde işim hazır. Ayrıca lise diploması için 2 saat eğitim alıyorum. Staj bittikten sonra ustam beni yanına almak istiyor. İşimde hazır" dedi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Türk lirasıyla ihracat 382 milyon liraya yükseldi
Türk lirasıyla ihracat 382 milyon liraya yükseldi
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Benzin ve motorine indirim fiyatlara yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Benzin ve motorine indirim fiyatlara yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor
Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 60.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 3 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef MasterClass kim kazandı, ödül ne oldu 2 Eylül?

MasterChef MasterClass kim kazandı, ödül ne oldu 2 Eylül?

MasterChef MasterClass kim kazandı, ödül ne oldu 2 Eylül?