İçişlerinden 'Levent Göktaş ile Thodex Kurucusu Özer' açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 11:20
- İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil."PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!