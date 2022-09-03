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Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın şiddetli sağanak bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 12:43
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Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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