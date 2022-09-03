Çanakkale Boğazı'nda balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
Çanakkale Boğazı'nda avlanan bir balıkçının oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 16:23
Teknesiyle boğazda balık avına çıkan Hakan Karakaş, oltasını suya bıraktı.
Bir süre sonra oltaya balık vurduğunu fark eden Karakaş, misinayı çekmeye başladığında iğnenin ucunda köpek balığı olduğunu fark etti.
Cep telefonuyla yaklaşık 3 metre boyundaki camgöz cinsi köpek balığını görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaşan Karakaş, oltasından kurtardığı balığı denize saldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!