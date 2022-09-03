Bartın'da ev ve işyerlerini su bastı
Bartın'da şiddetli yağış sonrası bazı noktalarda taşkın meydana geldi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 03 Eylül 2022 19:58
Bartın'da öğle saatlerinde başlayan sağanak giderek etkisini artırdı.
Aşırı yağış nedeniyle yamaçlardan akan su taşkınlara neden oldu.
Ulus ilçesi ve Abdipaşa Belde'sinde 100'e yakın ev ve iş yerini su bastı.
Bir ahırdaki büyükbaş hayvanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Taşkın nedeniyle araçlarında mahsur kalanların yardımına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti.
Ulus ilçesine bağlı Sarnıç köyünde yol çöktü. Ekipler, temizlik çalışması başlattı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!