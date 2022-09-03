Aydın'da 'sahte içki' can aldı
Aydın'da sahte içki içen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Eylül 2022 21:14
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen 28 yaşındaki Z.B, kaldırıldığı hastanede kuratılamadı.
Olay, dün gece kırsal Kızılcaköy Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sahte içki içen Z.B, bir süre sonra görme ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Z.B, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.
Z.B'nin cenazesi, bugün ikindi namazında Kızılcaköy Mahallesi'nde toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!