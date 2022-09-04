Bank Asya'ya para, telefonda ByLock: Bu KHK'lıları da göreve iade edecek misin?
Kılıçdaroğlu'nun kamuya dönüş vaadinde bulunduğu KHK'lıların masum olmadıklarını gözler önüne seriyoruz. Haklarında adli işlem uygulanmayan ancak örgütle iltisak boyutunda ilişkisi tespit edilen yüzlerce FETÖ'cü var. Bazılarının cep telefonundan ByLock bile çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aralarında defalarca müebbet hapis cezası alan darbecilerin de bulunduğu KHK'lıların tamamına "göreve iade vaadinde bulunmasına" tepki çığ gibi. Kılıçdaroğlu çark ederek "KHK'lılar arasında beraat edenler var. Onları göreve başlatacağız. Ancak gerçekten bir terör olayından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz" dese de söz konusu KHK'lıların hiç de masum olmadıkları ortada.
BYLOCK'ÇU ÖĞRETMEN
Kılıçdaroğlu'nun "dönüş sözü verdiği" KHK'lılar arasında, hakkında soruşturma
olmayan ya da cezai sonuç doğurmadığı için takipsizlik almış, ancak örgüt üyesi
olduğu net yüzlerce FETÖ'cü bulunuyor. Bu FETÖ'cüler arasında Pensilvanya'daki
örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran, örgütün
sözde STK'larında faaliyet yürüten, telefonuna örgütün kripto haberleşme programı
ByLock'u yükleyenler bile var.
SORUŞTURMA YOK İLTİSAK VAR
672 Sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilen öğretmen S.T. hakkında daha önce soruşturma açılmadı. Ancak S.T.'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı ve katılım hesapları açtırdığı tespit edildi. FETÖ iltisaklı Aktif-Sen üyesi olan S.T. örgütün kapatılan bir kurumunda 2 yıl çalışmış. Ayrıca Cihan Medya ve iltisaklı bir derneğe ödemeler yapmış. S.T.'nin geri dönüş dosyasını inceleyen OHAL Komisyonu, FETÖ ile iltisakı belgelerle sabit olan S.T.'ye ret kararı verdi.
BERAAT ETTİ AMA FETÖ'CÜ
Bir diğer örnekte ise KHK'lı bir memurun telefonunda örgütün haberleşme programı
ByLock çıktı. ByLock'un giriş şifresi bile şüphelinin doğum yeriydi. Şahsın
programı kullanıp kullanmadığı tespit edilemediği için hakkında beraat kararı
verildi. Ancak örgütün etkinliklerine katıldığı, örgüt kurumlarına bağış yaptığı
net şekilde belirlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu FETÖ'cüler konusunda
ne düşündüğü merak konusu.