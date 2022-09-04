Meteorolojiden il il 'kuvvetli ve şiddetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normallerini üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!: Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.