10 dakika kala nüfus cüzdanı çıkartıldı, sınava yetiştirildi
Adana'nın Aladağ ilçesinde bursluluk sınavına girmek isteyen ancak nüfus cüzdanını evde unutan öğrencinin imdadına polisler yetişti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 13:11
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için Aladağ Atatürk İlkokulu'nda sınava girecek olan ismi açıklanmayan kız öğrenci, nüfus cüzdanını evde unuttuğunu fark edince polisten yardım istedi.
Aladağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, 10 dakika kalan sınava yetişmesi için seferber oldu. Öğrencinin kimliğini Aladağ Nüfus Müdürlüğünden çıkartan ekipler öğrenciyi tekrar sınava yetiştirdi. Polis ekipleri ve öğrencinin o anları ise kameralara yansıdı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!