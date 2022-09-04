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Dolandırıcıların yeni taktiği: 10 bin liralık katalizörü şimşek hızıyla çalıyorlar

Yeni dolandırıcılık şebekesi, ikinci el alım-satım sitesi üzerinden gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların 8 bin liralık katalizörünü 7 dakika içinde çalarak yerişine 100 liralık yan sanayi ürün takıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 14:47
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Dolandırıcıların yeni taktiği: 10 bin liralık katalizörü şimşek hızıyla çalıyorlar

Ankara'da ikinci el alım-satım sitesinde gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların yedek parçalarını çalan yeni dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı. Buna göre şebeke ilk olarak ikinci el alım-satım üzerine hizmet veren internet sitesine girerek, daha önceden belirledikleri marka ve model araçların fiyatlarını yüksekten düşüğe doğru filtreliyor. Ardından dolandırıcılar, ilk 10 aracın sahibi tek tek arayarak aracı beğendiklerini, ciddi alıcı olduklarını ve buluşmak istediklerini söylüyor. Aracın sahibi ile Etimesgut'a bağlı bir oto sanayi sitesinde, öncesinde belirledikleri bir motorcuda buluşuyor. Şebekenin bir üyesi burada araç sahibini oyalamak amacıyla sohbet açarak ve ikram ederek vakit geçiriyor. O esnada da şebekenin bir diğer üyesi ise aracı test sürüşüne çıkarmak istediği bahanesiyle hızlıca durumun farkında olan egzozcuya götürüyor. Egzozcu burada 7 dakika içinde 2000 model araçlarda ikinci eli 8 bin lira ile 10 bin lira arasında tutan "katalizör" parçasını söküp yerine 100 liralık yan sanayi ürün kaynaklıyor. Daha sonra dolandırıcılar, araç sahibi ile ciddi alıcı olduklarının altını çizerek pazarlık yapıp helalleştikten sonra ertesi gün satış için noterde buluşmak üzere araç sahibine söz veriyor. Ertesi gün satış için arayan araç sahibine ise "Babaannem öldü, şehir dışına çıkmam gerek" gibi bir bahane ile işin içinden sıyrılıyorlar. Ankara'da son iki haftadır yaygın bir şekilde yapılan söz konusu dolandırıcılığı değerlendiren Oto Ekspertiz Uzmanı Ahmet Coşkun Özata, söz iki haftada bu dolandırıcılığın arttığını ve sadece bir günde kendisine 6 tane katalizörü sökülmüş araç geldiğini söyledi. Mağdur avukat Atılgan Doğan, 66 yaşındaki Salih Doğan ve uzman Özata'nın ortak mesajı ise vatandaşların araç alırken de satarken de araçlarının başından bir saniye olsun ayrılmamaları oldu.

Söz konusu dolandırıcılık şebekesinin mağdur ettiği isimlerden 10 yıllık avukat Atılgan Doğan, 2000 model Alman markası aracını internet sitesi üzerinde ilana koyduktan bir hafta sonra bir kişinin aradığını belirterek, "Gayet kararlıydı. Ancak fiyatta pazarlık yapmadı. Beni Şaşmaz Oto Sanayi'de bir yere çağırdılar. Oraya gittiğimiz zaman tedirgin tavırları vardı. 3-4 kişilik çoğu usta olan kalabalık bir grup vardı burada. Çay içmeye davet ettiler. İkramda bulundular. Bizi lafa tutup aracı arka tarafa götürdüler. Bakmaya çalıştılar. Hatta ben aracı niye götürüyorsunuz dediğim zaman aracın kaportasına ve motoruna bakacağız dediler. Ben de inandım. Satıcıyım dolayısıyla fiyatta da anlaştık. Araç 20-25 dakika ortadan kaybolunca şüphelendim. 'Aracım nerede? Gelmesi gerekiyor' deyince de 'Ben alıcıyım zaten, fiyatta da anlaştık. Ver elini' dedi. Elimizi verdik, kolumuzu kurtaramadık. Bir gün sonra notere çağdılar. 'Tamam, bir gün sonra anlaşırız. Kaporaya da gerek yok' dedim. Aracım 20 dakika sonra geldi. Helalleştik, tokalaştık. Bir gün sonra beni aradılar, 'Babaannem öldü. Ben alamıyorum, hakkını helal et' dediler" diye konuştu.

"Suç duyurusunda bulunacağım"
Doğan, şöyle devam etti:
"Daha sonra öğrendik ki bütün Ankara'daki bu şekilde orijinal araçları arayıp katalizör denen ve yüksek meblağa satılabilen yedek parçayı bu şekilde dolandırıcılık yaparak çaldıkları ortaya çıktı. Şu an aracımın eksperini yaptırdık. Çalındığı ortaya çıktı. İki gün önce kaynak yapmışlar ve katalizörü çalmışlar. Katalizör de yüksek meblağa satılan, diğer araçlarda kullanılabilen, içindeki tozlardan dolayı çalındığını öğrendim. Suç duyurusunda bulunacağım. Şikayetçi olacağım. Kişinin, fotoğrafı adresi ve ismi elimde var. Ustaların da var. Nerede değiştirdiğini de biliyorum. Gerekli bütün işlemleri bugün başlatıyorum."
Doğan, meşhur bir ilan sitesinde en yüksek meblağlı araçları fiyatı yüksekten düşüğe doğru sıralayıp tek tek dolandırıcılık yaptıklarını savunarak, "Bu şekilde dolandırılan diğer arkadaşlar bana ulaştı. Onlarca kişinin aynı şekilde katalizörü çalındığı için bana ulaşıldı. Grup halinde biz de ekspertizde buluştuk. Hepimiz dolandırılan kişiler olarak buraya geldik" dedi.

"Benim kanserden vefat eden babama ait aracım"
Dolandırıcılık olayına karşı büyük bir siniri olduğunu vurgulayan avukat Doğan, "Bu tavrımdan dolayı da elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü aracımın manevi değeri çok fazlaydı. Benim kanserden vefat eden babama ait aracım. Temizdi. Satmayı da düşünmüyordum. Satmaya karar verdim ancak yanlış yapmışız. Bu işin peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Yüksek meblağlı araçlarda bu katalizörün fiyatının 100 bin lira ile 150 bin lira arasında değiştiğini duydum"
Atılgan Doğan, vatandaşlara şu uyarıda bulundu:
"Vatandaşlar akıllı olsunlar. Mutlaka eksperde buluşsunlar. Hatta gerekiyorsa ismi bilinen, kaliteli eksperde buluşup orada satış yapsınlar. Sakın ola ki ismi cismi belli olmayan dükkanlara gitmesinler. Hatta yüksek meblağlı araçlarda bu katalizörün fiyatının 100 bin lira ile 150 bin lira arasında değiştiğini duydum. Bu işin devamının geleceğini düşünüyorum. Dikkat etsinler."

"Vatandaşlara tek bir uyarı yapmak istiyorum: Araba satacaksanız, arabanın başından ayrılmayın"
Dolandırıcılık şebekesinin mağdur ettiği bir diğer isim 66 yaşındaki Salih Özgü ise mağdur Atılgan Doğan'ın yaşadığı durumun aynısının başına geldiğini belirterek, mağduriyetini şöyle dile getirdi:
"Gelip baktılar. 'Yarın gelin dükkana bakalım' dediler. Ben de gittim dükkanına. Ustasına verdi, 'Hadi bir git motoru göster' dediler. Ben de 'Ben de bineyim' dedim. 'Yok hocam gelin sohbet edelim' derken beni oyaladılar. Ben de güvendim. Ardından gittiler, bu gitme de uzun sürdü. Sonra eve geldik. Aracım hala bir internet sitesinde ilanda olduğu için başka birisi de aradı. O da egzozcuymuş. 'Sizin arabanız orijinal, yeni, alman malı. Lütfen getirin katalizörünü ben alayım, yenisini takayım, üstüne size 4 bin lira vereyim' dedi. Öyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledim. Sadece satıcı olduğumu ve başka bir işle uğraşmayacağımı söyledim. Ancak içimize şüphe düştü. Ertesi gün baktık, ilgili egzozcu arkadaşlarla konuştuk. Resmini çekip gönderdik o arkadaşa. 'Hocam bu değişmiş' cevabını aldım onlardan. Orijinal katalizör sökülmüş, yan sanayi bir ürün takmışlar. Burada amaç, arabanın orijinalliğini bozulmuş olması. Vatandaşlara tek bir uyarı yapmak istiyorum: Araba satacaksanız, arabanın başından ayrılmayın."

"Bununla ilgili son iki haftadır şikayetler almaya başladık. Yaygın olarak geliyor ama sadece bugün için 6 araç bana geldi"
Ekspertiz Uzmanı Ahmet Coşkun Özata, dolandırıcılık şebekesinin işleyişine ilişkin konuşmasında, Ankara içerisindeki araç sahiplerine ilan sayfalarından ulaşarak onları bir noktaya çağırdıklarını belirterek, "Arabayı inceliyorlar. İnceledikten sonra 'Araç ile yol testine çıkacağız, arabayı test etmemiz gerekiyor' diyorlar. Ardından dükkanlarına götürerek katalizörlerini çalıyorlar. Bununla ilgili son iki haftadır şikayetler almaya başladık. Yaygın olarak geliyor ama sadece bugün için 6 araç bana geldi. Müşteriler bu duruma karşı evrak istiyor biz de bu evrakın teminini sağlıyoruz" dedi.

"Aracı egzozcuya götürüp çok kısa bir süre içerisinde orayı kestirtip, tekrardan kaynaklatıp yan sanayi ürünle değiştiriyorlar"
Söz konusu dolandırıcılığın sanayi sitelerinde, tabelası olmayan tamirhanelerde meydana geldiği bilgisini paylaşan uzman Özata, "Aracı bu tarz yerlerde alacakmış gibi çağırıp, satıcı ile alıcı buluştuğunda, 'Siz oturun çayınızı için. Aman abi sen kalkma, biz arabanın yol testine bakalım, dönelim gelelim' derken aracı egzozcuya götürüp çok kısa bir süre içerisinde orayı kestirtip, tekrardan kaynaklatıp yan sanayi ürünle değiştiriyorlar" diye konuştu.

"Bugün bir arabanın katalizörü 5 ila 7 dakika arasında çalınıp yerine yenisi takılabilir"
Dolandırıcıların neden özellikle katalizör parçasını çalmayı tercih ettiklerine ilişkin Özata, şunları kaydetti:
"Katalizörü çalma sebepleri arasında içinde paladyum malzemesi var. Bunlar genelde 2-3 bin dolar arasında satılan ürünler. Bunlardan dolayı orijinali çalıp yerine yan sanayi ürün takıyorlar. Katalizörün çalınma sebebi arasında aşırı derecede hızlı bir şekilde yapılabilecek şeyler. Bugün bir arabanın katalizörü 5 ila 7 dakika arasında çalınıp yerine yenisi takılabilir. Bugün bir katalizör almaya kalktığınızda 2000 model bir aracın katalizörü ikinci eli 8 bin lira civarında. Ama sıfır, yüksek model araçlarda ise 100 bin liranın üzerine kadar çıkabiliyor."
Özata, vatandaşların araç alırken ve satarken aracının başından hiçbir şekilde ayrılmaması uyarısında bulunarak, güvenli noktalarda buluşmaları gerektiğinin de altını çizdi.

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