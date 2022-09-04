Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi
Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır hasar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 21:38
Merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir ahırda başlayan yangın, saman ve otların tutuşmasıyla 5 ahıra daha sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.
Yangında, 6 ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!