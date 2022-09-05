Yunanistan'daki terör koridoru

Yeni Şafak, Yunanistan'ın Attika bölgesinde Türkiye karşıtı teröristlerin toplanma merkezi olan Lavrion kampının görüntülerine ulaştı. Emniyet kaynakları tarafından elde edilen görüntüler, Yunanistan'ın kampta, her terör örgütüne ofis gibi ayrı ayrı odalar tahsis ettiğini ortaya koydu.

4 AYRI BLOK

NATO üyesi Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, bugüne kadar yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. MİT ve Emniyet'in yakın takibinde olan kamp, iki ayrı bölümden oluşuyor. Atina içindeki ilk bölüm, 4 ayrı blok ve yaklaşık 80 daireden oluşuyor. Bölge, yüksek duvarlarla çevrili. Kampta bulunan örgüt üyeleri güvenlik için sürekli nöbet tutuyor. İkinci bölüm ise ana kampa 1,5 kilometre uzaklıktaki konteyner ve çadırlardan oluşuyor.

500'E YAKIN TERÖRİST VAR

Yeni Şafak'ın ulaştığı görüntülere göre kampta; PKK'dan, DHKP-C'ye, MLKP'den, MKP'ye kadar Türkiye'nin listesinde bulunan örgütlere mensup teröristler bulunuyor. Kamptakilerin sayısı 250 ile 500 arasında sürekli değişiyor. Sadece Türkiye'den değil, Suriye, Irak ve İran uyruklu teröristler de kampta ikamet edenler arasında.

HER ODADA 4-8 TERÖRİST

PKK'nın kontrolündeki kampta, her örgüt için ayrı ayrı oda buluyor. Odaların kapısına, örgütleri simgeleyen bez parçaları asılıyor. Her odada 4 ila 8 arasında terörist kalıyor. Terör faaliyetlerini maskelemek için kampta sürekli 4-5 çocuklu aile de bulunduruluyor. Çoğunlukla Yunanistan'a kaçak yollarla giren teröristler önce PKK'nın Atina şehir merkezindeki bürosuna ardından da kamplara ya da örgütün bölgede bulunan dağ evlerine götürülüyor.

ÇADIR KAMPTA BOMBA EĞİTİMİ

Ana kampta, ideolojik eğitimler için salonlar buluyor. Bu salonlarda hem örgüt elebaşları dersler veriyor hem de örgütün sözde yayın organları izlettiriyor. Sabotaj, bomba yapımı gibi dersler ise daha çok kırsal bölgedeki konteyner ve çadırların olduğu bölümde veriliyor. Eğitimler genelde her gün saati önceden belirlenen askeri bir disiplinle veriliyor.

AB'DEN PARA YARDIMI

Kampın ihtiyaçları, PKK'nın Avrupa yapılanması, Avrupa Birliği kuruluşları ve Yunan devletinden gelen paralarla gideriliyor. Örgüt, kampta sürekli gösteri, yürüyüş ve eylem yaparak teröristlerin örgütle bağlarını güçlü tutmaya çalıyor. Kampta eğitimleri tamamlanan teröristler buradan Avrupa, Türkiye, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere gönderiliyor.

Lavrion'dan gönderildi kıskıvrak yakalandı

Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, dün akşam İstanbul'da yakalandı. Tanrıkulu'nun Türkiye'ye PKK/KCK'nın talimatı ile illegal yollarla giriş yaptığı bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü üyesi Tanrıkulu'nun yakalanmasıyla ilgili paylaştığı sosyal medya mesajında operasyonun İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından düzenlendiğini bildirdi.