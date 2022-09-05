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'Çocukları almadan gitmeyiz'

İstanbul'da 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenleyen gazeteci ve akademisyenler Diyarbakır'da annelerle bir araya geldi. Nöbette 3 yılı geride bırakan anneler kararlılık mesajı verdi: Tehditlerden korkmuyoruz, çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 05 Eylül 2022 07:45
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'Çocukları almadan gitmeyiz'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 4. yılına girdi. Medya Platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneği'nce düzenlenen "Evlat Nöbeti Çalıştayı" Düzenleme Kurulu üyeleri, dağa kaçırılan evlatları için evlat nöbetine devam eden Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti. Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını üyelere anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

TERÖRE KARŞI DURAN

İLK KADIN HAREKETİ

Çalıştay'ın Koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, "Bize bu cesareti veren Cumhurbaşkanı'mıza ve İçişleri Bakanı'mıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz" derken, MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı Ferdi Dinç ise, "Dünyada ilk kez bir kadın hareketi, teröre karşı başarılı olmuştur. Bu da Diyarbakır Anneleri'nin duruşudur, başarısıdır" diye konuştu.

KORUCU OLDUM, OĞLUMU KAÇIRDILAR

Siirt Şirvan'dan gelen ve 3 senedir eşiyle nöbette olan Nurettin Ödemli, "Oğlumuzu 2014'ten beri göremiyoruz. PKK'lılar köy minibüsünü tararken kız kardeşimi öldürdüler. Benim mücadelem bu olaydan sonra başladı. Merkezde köy korucusu oldum ve onlara Şirvan'ı dar ettim. Onları hep engellemeye çalıştım, insanların onlara ev, iş yeri kiralamalarına asla müsaade etmedim. Buna karşılık 2012'de oğlumu, 'sana iş vereceğiz' bahanesiyle kaçırdılar o günden beri haber alamıyoruz. Binlerce kere beni tehdit ettiler, onlardan asla korkmuyorum ve insan yerine koymuyorum. Mücadelem ölene kadar devam edecek. Yalnızca devletimiz çin evlatlarımızı kurban ederiz, onlar için değil" dedi.

GÖRECEKLER ALAY ETMEYİ!

5 senedir evladının yolunu bekleyen Ayten Elhaman, "HDP evladımızı kaçırdı ve bize, 'oğlunuz yurt dışında tatilde' yalanını söyledi. Sonra oğlumun öldüğünü söyleyip, fotoğraf paylaştılar. Ben evladımın öldüğüne inanmıyorum. Bizi asla yıldıramayacaklar, son nefesimize kadar evlatlarımız için mücadele edeceğiz. Güçlü anneler olarak 'Ya zafer, ya ölüm' diye yola çıktık. HDP'ye meydan okuduk. Onların yandaşları bizi yolda görüp alay ediyorlar. Görecekler alay etmeyi! Bizim devletimiz çok güçlüdür. Allah'ın izniyle evlatlarımızı getirecektir" diye konuştu.

CİĞERİM YANIYOR

Samsun'dan oğlu için gelen Sabire Aydın, şunları kaydetti: "Oğlum 2017 yılında üniversite okuyordu. O dönemlerde HDP İzmir Milletvekili de Samsun'da kafe işletiyordu. Oğlum ve arkadaşları oraya gidiyorlardı. Oğlumu arkadaş bahanesiyle kandırdılar, 5 seneden beri haber alamıyoruz. HDP, çocuk katili ve çocukları dağa gönderen terör partisidir. Gönlümüze kor ateş koydular, ciğerlerimiz yanıyor. Elhamdülillah bizim evlat nöbetimizle bu HDP il binası kapandı, bize dayanamayıp kepenk vurup gittiler. Hangi anneyi dinleseniz bütün çocuklar HDP aracılığıyla dağa çıkarılmış. HDP'nin bu millete olan zulmüne yeter artık diyoruz. Son nefesimize kadar evlatlarımızın gelmesi için nöbet tutacağız."

Evlat hasretinden uyuyamıyorum

8 seneden beri evladından haber alamayan Anne Sevil Esendemir, "Gaziantep'ten geliyorum. Eşim ve ben Türk kökenliyiz. HDP bütün Türkiye'nin evlatlarını dağa kaçırıyor. Kızım üniversite okurken HDP'liler tarafından kandırıldı. 2014'te gitti, daha 20 yaşındaydı. O günden beri haber alamıyoruz. Bu, çok ağır bir yük. Evladımın hasretinden uyuyamıyorum. Psikolojik destek alıyorum, bize yazık değil mi? HDP çocuklarımızı geri versin, çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Buradan evladıma sesleniyorum 'Yavrum dön! Biz ve devletimiz her zaman senin arkandayız" şeklinde konuştu.

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