Balkona çıkan genç, bileklerini keserek intihar etti
Zonguldak'da bir genç ailesinin şehir dışında olduğu akşam balkonda bileklerini keserek intihar etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 07:46
Çaycuma ilçesinde yaşayan, H.B.Y. (30), gece saatlerinde balkonda bileklerini keserek intihar etti.
Ailesi şehir dışında olan gencin cansız bedeni, sabah akrabaları tarafından bulundu.
Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Gencin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!