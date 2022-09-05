423 ovaya gıda güvenliği koruması

Tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanılması için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gıda enflasyonunu frenlemek amacıyla 'kent tarımı' modelini devreye almak için düğmeye basan Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdi de tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovalar için harekete geçti. Türkiye'deki 24 milyon hektar tarım alanını ve 32,5 milyon adet parseli inceleyen Bakanlık, çoğu son yıllarda olmak üzere, şu ana kadar toplam alanı 9,2 milyon hektar olan 423 ovayı 'Büyük Ova Koruma Alanı' ilan etti. Yapılacak yeni çalışmayla birlikte Bakanlık, tarım arazisi niteliğindeki toprakların başka herhangi bir nedenle kullanılarak zarar görmemesi için çalışma yapacak. Böylece, koruma altına alınan ova sayısı daha da artacak.

VERİ TABANI GÜNCELLENECEK

Bu arada Bakanlık, dijital kayıt oluşturarak toprakların kullanım durumunu ve kalitesini takip etmeye yarayan 'toprak veri tabanını' da geliştirecek. Ülkedeki 24 milyon hektar tarım alanının tamamında önümüzdeki yılın sonuna kadar toprak veri tabanı güncellenecek. Durumu dijital ortama taşınan araziler, bu yolla takip edilecek ve arazilerin tarım dışında farklı amaçlarla kullanılarak zarar görmesi engellenecek. Bu yolla, toprak kaybı ve arazi bozulmalarının da önüne geçilecek.

TOPLULAŞTIRMA ARTACAK

Bunların yanı sıra Tarım Bakanlığı, parçalanmış hisseli tarım arazilerinin birleştirilmesi için de çalışma yapacak. Bunun için hissedarlarla görüşülerek arazi toplulaştırmasına gidilecek. Bu kapsamda, 2022 sonuna kadar 100 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 750 bin hektar alanda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanırken, bu çalışmalarla birlikte toplulaştırılan arazi miktarı yıl sonunda 6 milyon hektara ulaştırılacak.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ