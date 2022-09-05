Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü
Kaza nedeniyle araçların Anadolu Otoyolu'na girişleri tek gişeden sağlanıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 10:23
Bolu'da hafif ticari aracın Gerede gişelerine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'na girmeye çalıştığı sırada Gerede gişelerine çarptı.
Kazanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan fındıklar çevreye saçılırken, araçların otoyola girişleri tek gişeden sağlanıyor.
Polis ve savcılığın bölgedeki incelemeleri sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!