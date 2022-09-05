Dolar 18,22 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar günü 18,22 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 18:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2140
|18,2150
|18,2200
|18,2210
|Avro
|18,2570
|18,2580
|18,0820
|18,0830
|Sterlin
|21,0350
|21,1500
|20,9210
|21,0260
|İsviçre Frangı
|18,5410
|18,6340
|18,5180
|18,6110
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1840
|18,2640
|18,1900
|18,2700
|Avro
|18,2170
|18,2970
|18,0420
|18,1220
|Sterlin
|20,9750
|21,1850
|20,8610
|21,0710