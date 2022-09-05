Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 12:35
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.
Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!