MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldığı ve kaza kırıma uğradığı hatırlatıldı.

Kazada, Kesti'nin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı

Şehit Kesti'nin Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaşayan evine gelen Ünye Kaymakamı ve Fatsa Kaymakam Vekili Ayhan Işık ile askeri yetkililer, acı haberi baba Yılmaz ile anne Ayten Kesti'ye verdi.

Şehidin eşi Pınar Kesti'nin ise Ankara'da yaşadığı öğrenildi.

Şehit ailesinin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Vali Tuncay Sonel de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de mesajında şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.