Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var

Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, Ege'nin güneyindeki fay bölgelerindeki harekete dikkat çekti ve yaptığı paylaşımla 'Muğla'nın güneyi kıpır kıpır' uyarısında bulundu. Görür'ün paylaşımı şöyle:

Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi.