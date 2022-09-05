Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Sürekli İşçi Kadroları ve Sözleşmeli Personel Pozisyonları" başlıklı 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması, Cumhurbaşkanlığının iznine tabidir. Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmaz. İhdas ve izin işlemleri tamamlanmaksızın sürekli işçi ve sözleşmeli personel çalıştırılamaz ." hükmü yer almaktadır.

Anılan düzenleme uyarınca kamu idarelerine Cumhurbaşkanlığı tarafından ihdas edilen sözleşmeli personel ve işçi kadrolarına ilk kez kullanımda izin verildiği gibi bu kadroların herhangi bir sebeple boşalmaları halinde de aynı usulün, yani Cumhurbaşkanlığından izin alınması gerekmektedir .

Ancak, kamu idarelerimiz özellikle denetimi olmayan konularda mevzuata takla attırmakta oldukça mahir olduklarından, kendi formüllerini kolaylıkla bulmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlık merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 4 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanında da benzer bir formülün uygulandığı görülmektedir.

İlgili Bakanlık ilan metninin "Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması" başlıklı C bölümünün 1 inci kısmında; "İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir" açıklamasına yer verilmiştir.

İlan metinleri kamu idareleriyle başvuran adaylar arasında bir anlaşmazlık olması halinde bakılacak bir yazılı düzenleme olmakla birlikte, bu metinlerde hukuki dayanağı olmayan bir kurala da doğrudan yer verilmesi bazı sorunları beraberinde getirebilecektir.

İlgili Bakanlık, gerek 2 sayılı Kararnamede gerekse Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda dayanağı olmaksızın ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde boşalan kadrolara sırasıyla atama yapabileceğine dair açıklamaya yer vermiştir. Buna benzer dayanağı olmayan kurallar, kamu idareleri arasında farklı uygulamaları doğurabileceği gibi keyfi alımları da her geçen gün artırabilecektir.

Sonuç itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir sebeple boşalan sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden izin alınmaksızın alım yapılamayacağı hususunun kamu idarelerine hatırlatılmasında fayda bulunmaktadır.