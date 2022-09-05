Maçın ardından sahaya giren saldırgan serbest bırakıldı, savcılık itiraz etti

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheli B.Ö'nün serbest bırakılmasına savcılıkça itirazda bulunuldu.

"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen B.Ö, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, buradaki sorgusunun ardından "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

- Yenilgiye çok üzüldüğü için sahaya girdiğini söyledi

Öte yandan B.Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, ODTÜ'de görev yaptığını, Ankaragücü'nün maçlarını yakından takip ettiğini anlattı.

Maçtan önce alkol aldığını, Beşiktaş'ın bulduğu üçüncü golle takımının mağlup olmasının kendisini çok üzdüğünü belirten B.Ö, "Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim." dedi.