Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, oğlu öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 16:44
Merkez Şehitkamil ilçesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından atölyede bulunan Kadir (45) ile oğlu Enes Arslan (24) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Arslan, kurtarılamadı.
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