Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken, Çanakkale'de MİT, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Eylül 2022 20:33
MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan 2 zanlıyı takibe aldı.
Şüpheliler, Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.
Gözaltına alınan 2 zanlı ile yasa dışı geçişin organizatörü olduğu tespit edilen bir şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!