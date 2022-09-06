Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!

Kaynakçı ve montajcılar Türkiye'de en çok aranan meslek haline geldi. Karadeniz gazının tüketime dönüştürülmesi için yapımına başlanılan boru hatları ve istasyon çalışmaları sebebiyle piyasadaki çoğu kaynakçı bölgeye gitti. Ayrıca Rusya, İsrail ve Körfez ülkelerinde de Türk kaynakçılara büyük ilgi olunca sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanmaya başladı. Teknik Isı şirketinin sahibi Cemal Yıldız "Yeterince mühendisimiz var ama kaynakçı yok. Piyasadaki çoğu kaynakçı Zonguldak'taki dev tesiste kaynak ve montaj işleriyle uğraşıyorlar. İyi de paralara gittiler. Yurt dışından da Türk kaynakçılara ilgi var. Bugün yetişmiş bir kaynakçı 15 bin liradan işe başlıyor. Bu rakam 18 bin liraya kadar çıkıyor. 20 bin lira veren işletmeler de var ama çalışacak adam yok" dedi. Yurt dışında ayda 3 bin avro aldıklarını söyleyen Yıldız "Yurt dışında Türkler kadar kabiliyetli işçiler yok. Yaptığımız işler çok kaliteli. Durum böyle olunca kaynak ve montaj işçilerini, ustalarını Türkiye'den aldılar" diye konuştu. Piyasaya alttan gelen eleman da olmadığını dile getiren Yıldız "Gençlerin tamamı motorcu oldu. e-Ticaret sitelerine kuryelik yapıyorlar. Halbuki bu meslek çok değerli ve ölmeyecek bir alan. Kolay para kazanmak daha cazip geliyor" açıklamasında bulundu.

'GÜNLÜK 1.000 TL YEVMİYE VERİYORUM'

Yanında 50 kişi çalıştıran bir başka şirketin sahibi Ahmet Kutluksaman ise "Hem Karadeniz gazı projesi hem de Akkuyu Nükleer santrali projesine çok kaynakçı gitti. Yurt dışını tercih edenler de var. Sektörde kaynakçı ve montaj ustası sorunu var. Aynı zamanda alttan eleman yetişmiyor. Bizde eskiden sanayi kültürü vardı. Gençlikte usta çırak ilişkisi ile büyüdük. Şimdiki gençler öyle değil, en ufak bir sorun ile karşılaştığında işi bırakıp gidiyor. Ustaya saygı kalmadı. Asgari ücret ile çalışıp daha kolay işleri tercih ediyorlar. Halbuki bu bir meslek. Altın bir bilezik. Aldığı maaşlar da çok yüksek. Biz yanımızdaki ustalara 15 bin lira veriyoruz. Bazı projeler oluyor ki günlük yevmiyesi 1.000 lira. Adam ayda 30 bin liraya kadar kazanıyor. Ancak çalıştıracak işçi bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DA AYDA 2.500 DOLAR KAZANIYORUM'

İsmini vermek istemeyen bir kaynak ustası ise, çalışma şartlarının Türkiye'de zor olduğunu, yurt dışında ise daha rahat ettiğini belirterek şunları kaydetti: "Uzun yıllar Türkiye'de çalıştım. 2 yıldır Rusya'dayım. Yıllık izin için ülkeme geldim. Türkiye'de sabah 8, akşam 5'e kadar çalışıyoruz. 15 bin lira ücret alıyoruz. Rusya'da büyük bir şantiyede çalışıyorum. Sabah 10 akşam 5'e kadar çalışıp ayda 2.500 dolar alıyorum. Bunu Türkiye çok kötü demek için anlatmıyorum. Türkiye'deki maaşlar da asgari ücretin çok üstünde. Ancak teklif gelince Rusya'ya gittim. Bizim gençlerimiz kaynak işleri ile uğraşmak istemiyor. İnternetten para kazanacaklarını sanıyorlar. Ancak elinde bir mesleği olmalı insanın. Kaynakçılık meşakkatli ama getirisi yüksek bir alan. Meslek liselerinde öğrenciler bu alanı tercih edebilirler. Hiç de pişman olmazlar. Sektörde çok büyük bir açık var."

KAAN ZENGİNLİ