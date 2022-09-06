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Altılı masada Gürsel Tekin çatlağı

Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri, 6'lı masada yeni bir krize yol açtı. Ağıralioğlu "Kime neyi veriyorsunuz?" derken, Dervişoğlu açıklamayı 'hadsizlik' olarak niteledi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 06 Eylül 2022 07:40
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Altılı masada Gürsel Tekin çatlağı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri, bir süredir fikir ayrılıklarının yaşandığı 6'lı masada yeni bir krize yol açtı. İYİ Parti'den birçok ismin yanı sıra CHP içinden de Tekin'e tepki geldi. Tekin'e gelen tepkiler şu şekilde:

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: "Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şeyi varsa, kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok. Kime ve neye hizmet ettiği belli olan bu açıklamaya, bizden önce ses çıkarması gerekenler de süküt etmesin."

> İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın: "AK Parti'nin elini güçlendiriyor. Millet ittifakını zedeliyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu kadar olmaz. HDP ile yakınlaşma sözcükleri. Zarar dışında getirisi yok."

> İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs: "Bu asla kabul edilemez! HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırmaktayız. Nokta!"

> Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: HDP, terör örgütü ile bağını koparmadıkça muhatap alınamaz. 6'lı masada oturup da hiç kimsenin Millet İttifakını zora sokmaya hakkı yoktur. Hiç kimse şahsi görüşünü, parti adına ifade etmemeli.

> Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Enerji, Milli Eğitim olabilir mi? Buna Gürsel Tekin 'kesinlikle olmaz' diyecektir. Peki, bu bakanlıkları emanet etmeyi reddettiğin HDP'ye neden bakanlık vermeyi düşünüyorsunuz?"

> Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "'HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır. Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum. Bu yüzden partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum."

> Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: "Milli Savunma mı? İçişleri mi? Savunma bütçesini kısın, meclisi kitlerim derseler uyar mıyız? Operasyonları durdurur muyuz? Size hayırlı olsun. PKK-Öcalan severlerle benim işim olmaz!"

KILIÇDAROĞLU KARŞI ÇIKMADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine karşı çıkmadı. Kılıçdaroğlu "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız, gerekirse tartışacağız. Dolayısıyla şu veya bu şekilde ironi de yapabilir, başka bir konuşma da yapabilir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: ADAY OLMAYA HAZIRIM

Altılı Masa henüz bir aday üzerinde mutabık kalmasa da CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sinyalleri gelmeye devam ediyor. Altılı masada çatlak olmadığını, uzlaşılması halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu "Uzlaşılırsa elbette yani. Elbette niye hazır olmayalım, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. 6 lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiğinde görüş birliğine varmış durumda. Biz oturacağız, konuşacağız, tartışacağız uygar insanlar gibi" dedi. 6'lı masada alınan kararla adaylık sürecinin yürütüleceğini belirten CHP lideri "Öteden beri söylediğim şu: Biz 6 lider otururuz, kendi adayımızı belirleriz ve kamuoyuna açıklarız. O kişi de Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olur" ifadelerini kullandı.

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