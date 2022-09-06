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İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, icralık borçlarla ilgili düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, 2 bin lira ve altındaki borçlar tasfiye edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 08:00
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İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı

Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıkları harekete geçti. Dar gelirliyi koruyacak düzenlemede sona geldi, icra ve haciz sorununu çözmek üzere hazırlanan paketin detayları netleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz" dedi.

5,5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak

Erdoğan'ın açıklamasına göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar, gider gösterilerek vergiden düşürülecek ve tasfiye edilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da düzenlemeye dahil olacak.

Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaş, icra takibinden kurtulmuş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeden yararlanacak her bir vatandaşa hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın Meclis grupları hemen atacaktır" dedi.

"Doğal gaz tüketim desteği devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjdelerinin de önümüzdeki hafta başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelere olacağını söyleyerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu ailelere daha güçlü destek vermek amacıyla ilave kaynak aktarımı yaptıklarını açıkladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim-öğretim yılı desteği için ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerektiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz kış başlattığımız doğal gaz tüketim desteği programını, bu yıl da sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Türkiye Aile Destek Programını geçtiğimiz aylarda uygulamaya alarak, sosyal koruma kalkanımızın kapsamını genişletmiştik. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan ve belirli bir gelir seviyesinin altında olan 831 bin vatandaşımıza temmuz ayında 427 milyon lira destek sağlamıştık. Mevcut ve yeni hak sahibi 1,6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz. Tüm bu sosyal desteklerin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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