Motorine yarın da zam var: 77 kuruş

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine bir zam daha geldi. 77 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,23 liradan satılıyor.