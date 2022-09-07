Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında beyanlar alındı

YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
Mersin'de orman yangını: Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Mersin'de orman yangını: Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı kabul etti
Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine açıklama
'Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm' haberlerine açıklama
'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'
'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'
'Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı'
'Hukuki himaye sigortasının hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı'
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi belli oldu
'Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bütçeyi sonuna kadar kullanın'
'Öğretmenlerin mesleki gelişimi için bütçeyi sonuna kadar kullanın'
Yeni sosyal yardım paketi geliyor
Yeni sosyal yardım paketi geliyor
İYİ Parti'li İl Başkanı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü üzerine istifa etti
İYİ Parti'li İl Başkanı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü üzerine istifa etti
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
2022 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
2022 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz yayımlandı
Motorine 1,14 TL'lik indirim geliyor
Motorine 1,14 TL'lik indirim geliyor
Yedi soruda yeni icra düzenlemesinin detayları
Yedi soruda yeni icra düzenlemesinin detayları
Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı
Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı
Sıfır ikinci elde son hafta paniği: Bakanlık haftaya sahaya inecek
Sıfır ikinci elde son hafta paniği: Bakanlık haftaya sahaya inecek
Erdoğan açıkladı: İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat
Erdoğan açıkladı: İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat
Motorine yarın da zam var: 77 kuruş
Motorine yarın da zam var: 77 kuruş
Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz
Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz
Makam aracı ile kaza yapan belediye başkanına inceleme başlatıldı
Makam aracı ile kaza yapan belediye başkanına inceleme başlatıldı
Türkiye'de 8 ayda 2 milyondan fazla gayrimenkul satıldı
Türkiye'de 8 ayda 2 milyondan fazla gayrimenkul satıldı
'Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım' açıklamasına Akşener'den ilk yorum
'Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım' açıklamasına Akşener'den ilk yorum
İkinci elde yeni dolandırıcılık: Araç başından ayrılmayın uyarısı
İkinci elde yeni dolandırıcılık: Araç başından ayrılmayın uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında beyanlar alındı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yargılamada hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın ikinci gününde, tutuksuz sanıklar ve avukatlarının bozma ilamına karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 20:05
Yazdır
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında beyanlar alındı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Sanık Aydan Saraçoğlu, beyanında, Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararına katıldığını ifade ederek, ortada suç olmadığını ve 4 yıllık süreçte haksızlığa uğradıklarını öne sürdü.

Gaye Ertin de suç işlemek için değil Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmak için bir arada olduklarını iddia etti.

Sanık Yasemin Kiriş, bu davada gerçek müştekilerin ve mağdurların olmadığını savundu.

Delillerin görmezden gelindiğini, tanıkların dinlenmediğini belirten sanıklardan Aslı Efeoğlu, "Bu suç değildir. Bize birbirimizi niye sevdiğimizin, maddi manevi destek olduğumuzun hesabı soruldu." ifadelerini kullandı.

Sanık Fatma Ceyda Ertüzün, ailesinin bu davadaki kumpası fark ettiğini söyledi.

Ertüzün, 60 yaşında, 2 evlat ve 2 torun sahibi olduğunu anlatarak, "(Adnan Oktar) Yanından ayrılmayı düşünmüyorum. Bize 'Dağılın.' diyorlar. Biz, Allah'ın emri olduğu ve suç işlemediğimiz için dağılmayacağız." diye konuştu.

Sanıklardan Gülay Pınarbaşı, hukuka inancının yeniden yeşerdiğini belirtti. İstinaf hakimlerini bu kararı aldıkları için kutladığını kaydeden Pınarbaşı, "Dosyada suç yok. Geç gelen adalet, adalet değildir. Adnan Oktar davası; Ergenekon, Balyoz gibi bir kumpas davasıdır. Beraatimizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuksuz sanıklar da beyanlarında, suç örgütü olmadıklarını öne sürdü.

Duruşmanın öğle arasında kısa bir süre avukatlarıyla görüşen Oktar, kendilerine el sallayan sanıklara gülümsedi.

Öğleden sonraki oturumda, sanık avukatlarının bozma ilamına karşı beyanları alındı.

Müştekilerin avukatları ise bozma ilamına katılmadıklarını ve sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerini savundu.

- "Kapıyı hedef alırcasına ardı arkasına ateş etti"

Sanık Mert Sucu'nun üzerine atılı "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçuna ilişkin duruşmaya katılan polis memurları dinlendi.

KAPAT [X]

Polis memurları C.O.A. ve A.K'ye görüntü izlettirilen duruşmada, kurşun isabet eden çelik yeleklerin kendilerine ait olup olmadığı soruldu. Polis memurları, görüntülerde görülen kurşun isabet etmiş çelek yelekli polislerin kendileri olduğunu söyledi.

Operasyonda kapının açılması için birkaç defa seslendiklerini aktaran C.O.A, şöyle devam etti:

"İçeride bulunan Mert Sucu, 'Açıyorum tamam.' dedi. İçeride biri olduğunu o şekilde öğrendik. Bizim kapının arkasında olduğumuzu bilmesine rağmen o süre zarfında muhtemelen silahını dolduruyormuş. Direkt kapıyı hedef alırcasına ardı arkasına ateş etti. Birisi sırtıma denk geldi, birisi tabanca şarjörüne denk geldi. İçerideki mermiyi patlattı. İçeride masum biri, kadın, çocuk olabilir diye devletimizin verdiği emir gereği rastgele ateş etmiyoruz. Masum bir insan olabilir içeride diye içeriye atışla cevap vermedik. Sırtımı dönerek, eğilerek dışarı çıktım. Kendisini farklı bir ekibimiz mermisi bitince teslim aldı."

Diğer polis memuru A.K. ise içeriden edilen ateş durunca dışarı çıktılarını, Sucu'nun silahını bırakıp sonradan gelen ekibe teslim olduğunu aktardı.

Sanık Mert Sucu, savunmasında odasının dışından şiddetli şekilde bağrışma sesleri geldiğini söyledi.

Ne olduğunu tahmin edemediğini öne süren Sucu, "Ses duyuyorum, kimseyi görmüyorum. Bizim camiamıza IŞİD, PKK olsun birçok tehdit var. Son zamanlarda da çok tehdit vardı. Korku refleksiyle 5-6 el ateş ettim. Ondan sonra durdum. Polis oldukları için çok rahatladım. 'Kusura bakmayın. Yanlış oldu. Pardon, teslim oluyorum.' dedim ve hemen hızlıca çıkıp elimi kaldırdım, teslim oldum." dedi.

Tanık olarak dinlenen polis memuru H.A, sabah operasyon düzenlemeye gittiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Burası villanın müştemilatı, şahsın kaldığı yer. 3 kişi girdik buraya. Cam, buzlu camdı. İçerideki kişi görülüyordu. İçeride hareket ediyordu, 'Aç kapıyı polis.' diye bağırdık, 'Geliyorum.' dedi ama kapıyı açmadı. Hareket ediyordu. 'Kapıyı kıralım, biz alalım.' dedik. Bir kere koçbaşıyla vurduk, ateş etti. C.O.A'nın çelik yeleğine isabet etti. Kucaklayıp dışarı attım, A.K. içeride kaldı. Bir şarjör, seri bir şekilde ateş edildi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, davayla dosyası birleşen 2 sanığın savunmasını almak için duruşmayı yarına erteledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, örgüt yöneticisi olmak suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkeme 107 sanığa "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay, 20 sanığa da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 11'er ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu'nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklardan 3'ünün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık'ın tutuklanmalarına karar vermişti.

Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatini kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

- İstinaf Mahkemesi kararı bozmuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti. Alınan kararda, suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50'si, gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu
Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu
İYİ Parti'den Barış Yardakaş hakkında suç duyurusu
İYİ Parti'den Barış Yardakaş hakkında suç duyurusu
Çalınan bisikletini satmaya çalışanı buluşma ayarlayıp polise yakalattı
Çalınan bisikletini satmaya çalışanı buluşma ayarlayıp polise yakalattı
'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş adliyede
'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş adliyede
Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı: Kız çocuğunun ayağı ezildi
Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı: Kız çocuğunun ayağı ezildi
Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu
Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu

Bu Habere Tepkiniz

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 64.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 64.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 64.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
WhatsApp'ta iki yeni özellik birden!

WhatsApp'ta iki yeni özellik birden!

WhatsApp'ta iki yeni özellik birden!