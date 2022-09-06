Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 09:23
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadeleri kullanıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!