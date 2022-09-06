Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan terörist tutuklandı
Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu adliyeye gönderilmişti. "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 15:33
- Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu adliyeye gönderilmişti. "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun tutuklanmasına karar verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!