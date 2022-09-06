Dolar günü 18,22 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar günü 18,22 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2200
|18,2210
|18,2250
|18,2260
|Avro
|18,0820
|18,0830
|18,0500
|18,0510
|Sterlin
|20,9210
|21,0260
|20,9600
|21,0700
|İsviçre Frangı
|18,5180
|18,6110
|18,4700
|18,5650
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1900
|18,2700
|18,1950
|18,2750
|Avro
|18,0420
|18,1220
|18,0100
|18,0900
|Sterlin
|20,8610
|21,0710
|20,9000
|21,1100