Siber suçlular yeni akıllı telefon piyasaya çıkmadan önce cüzdanları boşaltıyor

Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında
YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek
Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek
Gıda fiyatlarında büyük artışlar görülebilir
Gıda fiyatlarında büyük artışlar görülebilir
İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!
Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!
Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek
2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek
Erdoğan: Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek
Erdoğan: Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Adalet Bakanlığı, Levent Göktaş'ın iadesini istedi
Adalet Bakanlığı, Levent Göktaş'ın iadesini istedi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini değiştirdi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini değiştirdi
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
OVP'ye göre en çok ödenek alacak kurumlar belli oldu
OVP'ye göre en çok ödenek alacak kurumlar belli oldu
Turizmde yüzler gülüyor, 1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir
Turizmde yüzler gülüyor, 1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir
AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları başladı
AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları başladı
MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu
MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu
Hızlı tren sefer sayıları artırılıyor
Hızlı tren sefer sayıları artırılıyor
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yasa Ekim ayında Meclis'te
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yasa Ekim ayında Meclis'te
Dur ihtarında bulunduğu araçtaki yolcuya ateş eden bekçi tutuklandı
Dur ihtarında bulunduğu araçtaki yolcuya ateş eden bekçi tutuklandı
Yeniden Refah Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak
Yeniden Refah Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak
'Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek'
'Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek'
LPG'ye indirim bekleniyor
LPG'ye indirim bekleniyor
'Zorla bağış alınmasıyla ilgili 234 ihbar alındı 3 kişiye ceza kesildi'
'Zorla bağış alınmasıyla ilgili 234 ihbar alındı 3 kişiye ceza kesildi'
Kılıçdaroğlu: Altılı masa uzlaşırsa, cumhurbaşkanı adaylığına hazırım
Kılıçdaroğlu: Altılı masa uzlaşırsa, cumhurbaşkanı adaylığına hazırım
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Siber suçlular yeni akıllı telefon piyasaya çıkmadan önce cüzdanları boşaltıyor

iPhone 14 duyuru tarihi yaklaştıkça phishing sayfalarının sayısı da artıyor, 25 Ağustos'ta Kaspersky uzmanları, iPhone ile ilgili toplam 1.023 kimlik avı sayfası tespit etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 11:20
Yazdır
Siber suçlular yeni akıllı telefon piyasaya çıkmadan önce cüzdanları boşaltıyor

Kaspersky uzmanları iPhone 14 satın almayı teklif eden, aslında kurbanların banka hesaplarını boşaltmak ve Apple ID hesaplarını çalmak için tasarlanmış çok sayıda kimlik avı sayfası örneği buldu.

Kaspersky açıklamasına göre, Apple, uzun zamandır beklenen yeni iPhone 14'ün 7 Eylül'de küresel Apple Etkinliği sırasında duyurulacağını paylaştı.

Bu çerçevede Kaspersky uzmanları, iPhone 14 satın almayı teklif eden, aslında kurbanların banka hesaplarını boşaltmak ve Apple ID hesaplarını çalmak için tasarlanmış çok sayıda kimlik avı sayfası örneği buldu.

10-25 Ağustos'ta Kaspersky güvenlik çözümleri, iPhone ile ilgili 8 bin 700'den fazla yeni kimlik avı sitesi tespit etti.

iPhone 14'ün duyuru tarihi yaklaştıkça phishing sayfalarının sayısı da artarken, 25 Ağustos'ta Kaspersky uzmanları, iPhone ile ilgili toplam 1.023 kimlik avı sayfası tespit etti. Bu, bu tür kötü amaçlı site algılamalarının günlük ortalama sayısının neredeyse iki katı oluyor.

Geleneksel olarak, piyasada herhangi bir yeni iPhone ortaya çıkmadan önce siber suçlular, yeni bir akıllı telefonu indirimli olarak ön sipariş vermeyi veya resmi duyurudan önce satın almayı teklif eden sahte mağaza sayfaları oluşturuyor.

iPhone 14'ün resmi fotoğrafları henüz internette görünmediği için saldırganlar, kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla eski telefon modellerinin fotoğraflarını kullanıyor.

Mağdur, satın alma için ödeme yapmak üzere banka kartı verilerini girdikten sonra kartından para çekiliyor, ancak ürün gönderilmiyor.

- Kaspersky uzmanları, cihazın ekranında aniden beliren kimlik avı sayfalarına ilişkin örnekler buldu

Verilen bilgiye göre, siber suçluların iPhone'ların popülaritesine dikkati yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle sınırlı değil. Bazen sahtekarlar, kurbanı yalnızca sahte bir sayfadaki sipariş için ödeme yapması için kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Apple kimliklerine erişim sağlayarak çok daha fazlasını elde edebiliyor.

Apple Kimliği, App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime ve daha fazla Apple hizmetine erişmek için kullanılan bir hesap.

Saldırganlar, standart Apple Kimliği oturum açma sayfasını taklit ederek kurbanları kimlik avı sayfasına kullanıcı adlarını ve parolalarını girmeleri için yönlendiriyor.

Daha sonra kurbanlarının tüm e-posta adreslerine, oturum açma şifrelerine, iletişim bilgilerine ve ödeme bilgilerine erişiyorlar. Siber suçlular kişisel fotoğraflarının, belge görüntülerinin ve daha fazlasının saklandığı iCloud alanına da erişebiliyorlar. Bu fotoğraflar daha sonra saldırganlar tarafından kimlik hırsızlığı ve hatta şantaj için kullanılıyor.

Saldırganlar, Apple Kimliğine erişmek için kurbanlara bir tehdit nedeniyle cihazlarını her an kaybedebileceklerini bildirerek baskı yapıyor. Örneğin Kaspersky uzmanları, cihazın ekranında aniden beliren kimlik avı sayfalarına ilişkin örnekler buldu. Bir örnek de kurbanı "yasadışı faaliyetler nedeniyle bu Apple cihazına erişimin engellendiği" konusunda uyarıyor.

KAPAT [X]

Cihaza erişimin kilidini açmak için kurbana, siber suçluların gerçekten cevap vereceği sahte bir Apple destek numarasını araması öneriliyor.

Bu tür saldırılara vishing (sesli kimlik avının kısaltması) adı veriliyor. Bu, kullanıcıları siber suçluları aramaya ve telefon üzerinden kişisel bilgilerini ve banka ayrıntılarını paylaşmaya ikna etmeyi sağlayan bir dolandırıcılık tekniği olarak biliniyor.

Genellikle bu tür takip sayfaları bilgisayar ekranını kilitleyebiliyor ve yalnızca tehdit mesajının görünmesini sağlıyor. Böylece kullanıcının dolandırıcıların numarasını aramaktan başka seçeneği kalmıyor.

Arama sırasında siber suçlular, Apple ID verilerini, kişisel bilgileri elde etmek veya telefon destek ücreti talep etmek için çeşitli sosyal mühendislik tekniklerini kullanarak kredi kartı bilgilerini almaya odaklanıyor.

- "Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky güvenlik uzmanı Olga Svistunova, siber suçluların genellikle yeni trendleri sıradan kullanıcılardan çok daha aktif bir şekilde izlediğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Sürekli olarak insanların ilgisini çekecek, modaya uygun bir şey arıyorlar. Bu sayede kimlik bilgilerini veya ödeme verilerini girmeleri için onları kandıracak yeni yollar buluyorlar. Yeni iPhone 14'ün duyurulması da istisna değil. Her yıl yeni iPhone modellerinin piyasaya sürülmesiyle eş zamanlı olarak saldırganların etkinliğinin arttığını görüyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların siber suçluların kurbanı olmamak için her zaman dikkatli olmaları ve kişisel verilerini şüphelendikleri sayfalara girmemeleri gerekiyor."

Kaspersky, dolandırıcıların kurbanı olmamak için kullanıcılara şunları öneriyor:

"Kişisel verilerinizi girmeden önce web sitesinin gerçekliğini kontrol edin. Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin. E-postalardan gelen bağlantıları takip etmemek en iyisidir. Bunun yerine yeni bir sekme veya pencere açabilir, bankanızın veya başka bir hedefin adresini elle girebilirsiniz.

Halka açık Wi-Fi ağları aracılığıyla çevrim içi bankacılık ve benzeri hizmetlere giriş yapmaktan kaçının. Güvenli bir ağ kullanmak her zaman iyidir. Açık ağlar, diğer tehditlerin yanı sıra bağlantınız üzerinden web sitesi adreslerini taklit eden, böylece sizi sahte bir sayfaya yönlendiren tuzaklar içerebilir. Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini değiştirdi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini değiştirdi
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
İstanbul'da STK'lerden 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' mitingi
İstanbul'da STK'lerden 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' mitingi
MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu
MSB: Skorksky helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu

Bu Habere Tepkiniz

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
Nakit Derdine Son!

Nakit Derdine Son!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=10000&maturity=24&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-mujde_adv2389
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?

Boşluk doldurmayla, şık işaretlemeyle dil öğrenilmez.Dil emek ister; İngilizce Dünyanın en kolay dilidir. Öyle olmasaydı milyarlarca insan bu dili konuşamazdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 6 Eylül Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Yanlış çantanın zararı!

Yanlış çantanın zararı!

Okul çağında çocukların gelişimleri devam eder, kemik yapıları şekil alır. Her gün çocukların taşıdığı kitaplar için, ebeveynlerin çocuğa göre sağlıklı çantalar seçmesi gerekmektedir.