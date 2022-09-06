Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan sorunlar artık mahkemeden önce arabulucuya gidecek. Meclis kapanmadan önce başlayan hazırlıklarda artık sona gelindi. Düzenlemenin yeni yasama yılında Meclis'e sunulması bekleniyor.
Özellikle son dönemde ev sahibi ve kiracıların taraf olduğu davaların sayısında büyük artış var.
Uzayan dava süreçleri nedeniyle yargının yükü de ağırlaşıyor.
Kiracı ve ev sahibi uyuşmazlıklarında hedef yargının yükünü hafifletmek
Bu süreçleri kısaltmak, uyuşmazlıkların daha az maliyetli ve daha hızlı çözülmesi için arabuluculuk sistemi devreye alınacak.
Hazırlanan düzenlemenin ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında uyuşmazlık konuları önce arabulucunun önüne gidecek.
Çözülemediği durumlarda ancak konu mahkemeye taşınabilecek. Doğrudan mahkemeye gidilmesi halinde davalar reddedilecek.
Kat mülkiyeti sorunu ve komşu anlaşmazlıklarında da devrede olacak
Sadece ev sahibi ve kiracı arasındaki sorunlar değil, kat mülkiyeti ve komşular arasındaki sorunların çözümü için de bu arabulucu devrede olacak.
Arabuluculuk sisteminde başarı oranı da her geçen gün artıyor. Hukuki uyuşmazlıkların çözümünü tarafların rızasına dayalı olarak sağlayan arabuluculuk uygulamasındaki dosya sayısı 3 milyonu aştı.
Bakan Bozdağ: Komşuların ihtilafları arabuluculuk ile çözülecek
Arabulucular tarafından müzakeresi tamamlanan ortalama 2 milyon 700 bin dosyanın yaklaşık 2 milyonunda taraflar el sıkışarak anlaştı. Böylece başarı oranı yüzde 69 olduPARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!