HDP'li Semra Güzel ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 19:08
Semra Güzel'in 2 Eylül'de İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde birlikte yakalandığı, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan Fırat D.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
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