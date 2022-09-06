Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 15:17
Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!