Uzman öğretmenlik eğitimleri için ek süre verildi
Uzman öğretmenlik eğitimleri için ek süre verildi
EGM'den maaş promosyonu açıklaması
EGM'den maaş promosyonu açıklaması
Obezite kanser riskini artırıyor
Obezite kanser riskini artırıyor
81 ilin baro başkanından ortak açıklama: Ücret tarifesi arttırılsın!
81 ilin baro başkanından ortak açıklama: Ücret tarifesi arttırılsın!
Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek
Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek
Güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine hakaret' sayıldı
Güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine hakaret' sayıldı
Bakan Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek için başvuru yaptı
Bakan Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek için başvuru yaptı
Sözleşmeli personel ve EYT ne aşamada? Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Sözleşmeli personel ve EYT ne aşamada? Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Doğal Gaz Tüketim Desteği, kış dönemi başvuruları başladı
Doğal Gaz Tüketim Desteği, kış dönemi başvuruları başladı
Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında
YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek
Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek
Gıda fiyatlarında büyük artışlar görülebilir
Gıda fiyatlarında büyük artışlar görülebilir
İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!
Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!
Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek
2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek
Erdoğan: Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek
Erdoğan: Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Adalet Bakanlığı, Levent Göktaş'ın iadesini istedi
Adalet Bakanlığı, Levent Göktaş'ın iadesini istedi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini değiştirdi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini değiştirdi
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
OVP'ye göre en çok ödenek alacak kurumlar belli oldu
OVP'ye göre en çok ödenek alacak kurumlar belli oldu
Turizmde yüzler gülüyor, 1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir
Turizmde yüzler gülüyor, 1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir
AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları başladı
AÖF, iktisat ve işletme fakülteleri af başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Obezite kanser riskini artırıyor

Bayındır İçerenköy Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Köksal Bilgen:- "Her yıl 4 milyondan fazla bireyin hayatını kaybetmesine yol açan obezite, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, artrit ve meme, kalın bağırsak ve prostat kanseri gibi bazı kanser türleri de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabiliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 15:23
Yazdır
Obezite kanser riskini artırıyor

Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Köksal Bilgen, obezitenin bazı kanser türleri dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabildiğini belirterek, obezitenin sigara kullanımından sonra ikinci "en önlenebilir" ölüm nedeni olduğunu ifade etti.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, yaklaşık 2 milyar yetişkin obezite ile yaşamını sürdürürken, Türkiye'de ise obez bireylerin oranı yüzde 22'ye ulaşmış durumda bulunuyor. Birçok önemli hastalığa neden olan obezite, her yıl 4 milyondan fazla bireyin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Köksal Bilgen, obezitenin sigara kullanımından sonra ikinci "en önlenebilir" ölüm nedeni olduğunu belirtti.

Her yıl 4 milyondan fazla bireyin hayatını kaybetmesine yol açan obezitenin, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, artrit ve meme, kalın bağırsak ve prostat kanseri gibi bazı kanser türleri de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabildiğini aktaran Bilgen, risk faktörlerini şu şekilde sıraladı:

"Besleyiciliği zayıf, yağ ve kalori açısından zengin fastfood türü gıdaların tüketilmesi. Hareketsiz yaşamın benimsenmesi. Az uyku. Genetik yapı. Yaşlılık. Hamilelik. Polikistik over sendromu, Cushing sendromu, hipotiroid, osteoartrit gibi bazı tıbbi durumlar da obeziteye neden olabiliyor."

Bilgen, sağlıklı kilonun korunmasının ya da kilo verilmesinin diyet ve egzersizle mümkün olmadığı ve sağlığı ciddi boyutta tehdit ettiği morbid obezite durumunda bariatrik cerrahinin tek tedavi seçeneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vücut kitle indeksi 40 kg/m2'nin üzerinde olan ve 18-56 yaş grubunda bulunan hastalar en uygun hasta grubunu oluşturuyor. Bunun dışında vücut kitle indeksi 35-40 kg/m2 arasında olan ve obezitenin yol açtığı diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi ek hastalıklara sahip olanlar da obezite cerrahisinden önemli ölçüde fayda görüyor. Morbid obezite ameliyatlarının yapılması için hastaların daha önce diyet yapmayı denemiş olması da bizim tarafımızdan isteniyor. Tabii ki ameliyat adayı olan hastanın ruhsal açıdan iyi durumda olması, ameliyattan sonra kurallara uyabilecek sosyal ve ruhsal iyilik hali ve bu ameliyat için motive olmuş olması da istediğimiz özellikler arasında yer alıyor."

Morbid obezitenin cerrahi tedavisinin kısıtlayıcı ameliyatlar ve hem kısıtlayıcı hem de besin maddelerinin emilimini engelleyen ameliyatlar olmak üzere ikiye ayrıldığını aktaran Bilgen, "En sık tercih edilen bariatrik cerrahi yöntemi kısıtlayıcı ameliyatlardır. Amaç, gıda alımını belli bir noktada sınırlamaya zorlayan anatomik bir yapı elde etmektir. Özellikle son yıllarda tüp mide ameliyatı olarak da bilinen yöntem bu açıdan tercih edilir. Diğer yöntem ise besinlerin emilimini azaltan gastrik bypass ya duodenal switch ameliyatlarıdır. Bu sayede kalorisi yüksek gıdaların vücut tarafından emilimi engellenerek kilo alımı azaltılır. Bu ameliyatların tamamı laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılır. Böylece hasta ameliyat sonrası hızla günlük yaşamına devam edecek duruma gelir." ifadelerini kullandı.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan üçüncü 'İyilik Treni' yola çıktı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan üçüncü 'İyilik Treni' yola çıktı
Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
THY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
THY'nin İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
Kadın muhtar Dilek Demir, 40 kız çocuğunu zorla evlendirilmekten kurtardı
Kadın muhtar Dilek Demir, 40 kız çocuğunu zorla evlendirilmekten kurtardı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
Nakit Derdine Son!

Nakit Derdine Son!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=10000&maturity=24&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-mujde_adv2389
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?

Boşluk doldurmayla, şık işaretlemeyle dil öğrenilmez.Dil emek ister; İngilizce Dünyanın en kolay dilidir. Öyle olmasaydı milyarlarca insan bu dili konuşamazdı.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 6 Eylül Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Yanlış çantanın zararı!

Yanlış çantanın zararı!

Okul çağında çocukların gelişimleri devam eder, kemik yapıları şekil alır. Her gün çocukların taşıdığı kitaplar için, ebeveynlerin çocuğa göre sağlıklı çantalar seçmesi gerekmektedir.