Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberle yıkıldı

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Mahmut Etik, kullandığı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi. Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Acı tesadüf

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne- babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.

Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.