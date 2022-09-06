Uzman öğretmenlik eğitimleri için ek süre verildi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda uygulanan uzman öğretmenlik eğitimi için 9 Eylül saat 23.59'a kadar ek süre verildiği belirtildi.

Başöğretmenlik eğitimleri ise daha önce belirtilen takvim doğrultusunda 19 Eylül'e kadar sürecek.

Uzmanlık eğitimini 540 bin 66 öğretmen tamamladı

Bakanlık, uzmanlık eğitimleriyle ilgili son verileri de paylaştı.

Bugüne kadar toplam 540 bin 66 öğretmenin uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamladığı belirtildi.

Baş öğretmenlik eğitimini tamamlayan öğretmen sayısı da 65 bin 688 olarak paylaşıldı.