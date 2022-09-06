Bakan Özer: Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu. İstanbul'a eğitimde pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatan Özer, 'Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı
Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Esenyurt'ta bir dizi ziyarette bulundu.
Önce metal fabrikasında staj yapan öğrencilerle bir araya gelen Özer, daha sonra
Esenyurt'taki bir lise kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu.
Özer incelemelerinin ardından 41 yıl görev yapıp emekli olan öğretmen Kemalettin
Çelik'i ziyaret etti.
Program sırasında açıklamada bulunan Özer, "İstanbul'un ertelenen tüm eğitim
yatırımlarını hızlı bir şekilde yatırım programına aldık. İnşallah 39 ilçede
eğitimle ilgili tüm sorunların çözüldüğü bir döneme doğru hızlı bir şekilde
gidiyoruz. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerimiz anlamında da İstanbulumuza
pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık.
Her 2 atamada, İstanbul'a ayırdığımız öğretmen sayısı 20 bine ulaşmış oldu.
Esenyurt ilçemiz diğer ilçelerimiz içerisinde ayrıcalıklı olan bir yer. Gerçekten
Okul yapımı ve arsa ile ilgili çok ciddi sıkıntıların yaşandığı ilçelerimizden
bir tanesi. Buraya yatırım yapmak istiyoruz ama yatırım yapacak yer bulmayla
ilgili bir sıkıntımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle burada
68 dönümlük araziyi Esenyurt'un eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kazandırmış
bulunuyoruz. Bu alanda 10 bin öğrencinin eğitim alacağı bir kampüsü inşa edeceğiz"
diye konuştu.