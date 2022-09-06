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'Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım' açıklamasına Akşener'den ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair 'altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım' sözü, elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 19:41
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'Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım' açıklamasına Akşener'den ilk yorum

Akşener, Yeniçağ TV'de katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uzlaşılırsa cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım' sözlerinin" sorulması üzerine Akşener, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 genel başkanın bir masa etrafında toplandığını, buradan bir cumhurbaşkanı adayının çıkmasının istendiğini hatırlattı.

Kendisinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi sonrası başbakanlığa aday olduğunu belirten Akşener, altılı masada "cumhurbaşkanı adayı olmadığını" söyleyen tek liderin kendisi olduğunu anımsattı.

Diğer liderlerin cumhurbaşkanı adayı olma hakkının bulunduğunu, bunun saygıdeğer bir davranış olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta 'doğru olduğunu' söyledim. Benim eklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair 'altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım' sözü, elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı."

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine Akşener, "Sayın Tekin, çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." karşılığını verdi.

İYİ Parti olarak, altılı masada siyasi partilerin, başka siyasi partilerle nasıl bir ilişki, iletişim kuracağına dair bir dayatmaya girişmediklerini dile getiren Akşener, İYİ Parti'nin diğer siyasi partilerle olan iletişimlerine de herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye'de uzunca bir zamandır Cumhur İttifakı'nın bileşenleri ve taraftarları, bizi, HDP ile terbiye etmeye çalışıyor." diyen Akşener, buna karşı direnip, belli bir tutum göstermeye gayret ettiklerini söyledi.

- "Seçime tek adayla gidilmeli"

Akşener, "cumhurbaşkanlığı seçimine" ilişkin bir soru üzerine, seçime, altılı masanın tek adayla gitmesinin doğru olacağını düşündüğünü ifade etti.

İYİ Parti'nin, akıl ve strateji uzmanı bir yapı olduğunu vurgulayan Akşener, "Türkiye'nin umutsuzluğunu ortadan kaldırdık biz. İstanbul ve Ankara alınmamış olsaydı, bugün 'cumhurbaşkanlığını alabilirizi' konuşamazdık. Ayrı ayrı girseydik alınamazdı." dedi.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasının nasıl olduğu" sorusuna Akşener, her iki isimle de ilişkilerinin saygı ve sevgiye bağlı bir şekilde devam ettiği yanıtını verdi.

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