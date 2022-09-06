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Bebeğinin ölümünden doktoru sorumlu tutmuştu, hastane açıklama yaptı

Kocaeli'de özel bir hastanede doğum yapmak isteyen genç kadın, bebeğini kucağına almaya hazırlanırken, cenazesiyle karşılaşması neticesinde doktorun ihmali olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili açıklama yapan hastane başhekimi Erhan Uysal, "Hastamız ve bebeği ile ilgili tüm tıbbi görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik. Tüm ailenin acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Eylül 2022 23:06
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Bebeğinin ölümünden doktoru sorumlu tutmuştu, hastane açıklama yaptı

Olay, dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Özel Akademi Hastanesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki İlayda Menteş, hamileliği boyunca aynı hastanede kontrollerini yaptırdı. Gece sancıları başlayan Menteş, Özel Akademi Hastanesi'ne gitti. İlayda Menteş ve ailesi, iddiaya göre doktorun halı saha maçında olması sebebiyle gece doktora ulaşamadı. Sabaha kadar hastanede kalan İlayda Menteş, doktorun mesai saatinde hastaneye gelmesiyle muayene oldu. İddiaya göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Y.Ç. ilk muayenede bir sorun olmadığını söyleyerek, yaklaşık 3 saat sonra bebeğin sezaryen ile alınması gerektiğini ifade etti. Aile, ameliyathane kapısında annenin 30 dakika beklediğini ve bu süre zarfında bebeğin kendi dışkısını yemesi sebebiyle boğulduğunu ileri sürdü. Aile, doktorun ihmali olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

"Hasta hiçbir gecikme olmadan 10 dakika içerisinde operasyona alınmıştır"

Konuya ilişkin açıklama yapan Özel Kocaeli Akademi Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Uysal, "Op. Dr. Y.Ç.'nin kendi özel kliniğinde takibini gerçekleştirdiği hasta İlayda Menteş, doktorun yönlendirmesiyle hastanemize yatırılmıştır. Doktorun yaptığı son kontrollerin ardından sezaryen kararı verilmesi ile birlikte hasta hiçbir gecikme olmadan 10 dakika içerisinde operasyona alınmıştır. Mekonyum aspirasyonu (Bebeğin kakasının, amnion sıvısının soluk borusuna ve akciğerlerine kaçmasıdır.) neticesinde bebekte solunum ve kardiyak arrest (Kalbin pompalama fonksiyonunun durması ve kalp atımının tamamen sona ermesi halidir.) gelişmiş olup, yenidoğan yoğun bakım ekibimiz, çocuk hekimimiz, anestezi ve ameliyathane ekibimizin tüm müdahalelerine rağmen bebeği kurtarmak maalesef mümkün olmamıştır. Anne ameliyathane takibinden sonra servisi alınmıştır. Genel durumu iyi olup taburcusu planlanmaktadır. Konu ile ilgili tüm bilgi ve evraklar adli makamlara teslim edilmiştir. Hastamız ve bebeği ile ilgili tüm tıbbi görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik. Tüm ailenin acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz" diye konuştu.

Doğumunu beklerken, cenazesini kucaklarına aldılar
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