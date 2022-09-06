7 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
7 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak edecek, Belgrad Kulesi'ni ziyaretinin ardından Hırvatistan'a hareket edecek.
(Belgrad)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Başkanı Matti Vanhanen ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirecek.
(TBMM/09.30)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali açılış törenine katılacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te esnaf ziyareti yapacak.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, 2021 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Karaçi)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/10.00)
2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında, İspanya ile karşı karşıya gelecek.
(Tiflis/14.30)
3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda iç sahada Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.
- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Ukrayna ekibi son idmanına çıkacak.
(İstanbul/12.00/17.30/18.30/19.00)
4- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacakları maça ilişkin Groupama Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son çalışmasını da statta yapacak.
(Budapeşte/20.30/21.00)
5- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda iç sahada Çekya'nın Slavia Prag takımıyla yapacakları maça ilişkin Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını yapacak.
- Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak; çek ekip son çalışmasına çıkacak.
(Sivas/12.00/17.00/17.30/18.00)
6- Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda İskoçya'nın Hearts takımıyla deplasmanda yapacakları maça ilişkin Tynecastle Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına çıkacak.
- Hearts Teknik Direktörü Robbie Neilson ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ilişkin soruları cevaplayacak.
(Edinburgh/19.15/20.00/15.30)
7- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.
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