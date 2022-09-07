Mimarlar Odası Başkanı Candan memuriyetten çıkarıldı
Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında memuriyetten çıkarıldı
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 07 Eylül 2022 07:51
Çankaya Belediyesi'nde çalışan Candan hakkında CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün "İşe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bakanlığın Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) savunma yapan Candan, memuriyetten çıkarıldı.
Atatürk Orman Çiftliği alanında 'Beştepe Millet Ormanı' ihalesi yapılmasına tepki gösteren Candan, projenin yapıldığı takdirde Ankara'nın nefessiz kalacağını iddia ederek, bölgeye orman kazandırılmasını 'fantezi' olarak nitelendirmişti.
EMRAH ÖZCANPARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!