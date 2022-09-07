Trabzonsporlu futbolcu trafik kazası geçirdi
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 08:15
Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, 34 EHH 962 plakalı otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.
Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!