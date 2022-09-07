Yeni atanan Özge öğretmenin son mesajları ortaya çıktı

Isparta'da yaşayan 25 yaşındaki Özge Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamalarında Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesindeki okula okul öncesi öğretmeni olarak atandı.

Acı kaza! Babası Hüseyin Kılıç ve öğretmen ablası Gaye Yavuz ile birlikte ilk görev yerine gitmek için yola çıkan Kılıç'ın bulunduğu araç Hınıs ilçesinde kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Özge Kılıç hayatını kaybetti, aracı kullanan babası ile ablası yaralandı.

Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Milli eğitim camiasını yasa boğan ölüm ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sosyal medya hesabından genç öğretmen için başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Kazadan yaralı kurtulan baba Hüseyin Kılıç ve abla Gaye Yavuz, Erzurum'da gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. Genç öğretmen gözyaşları arasında memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Atandığı okula ismi verildi

Özge Kılıç'ın Trabzon'da 2 yıl önce özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi. İlk atama yerine giderken hayatını kaybeden Özge Kılıç'ın ismi ise atandığı Kongor İlkokulu'na verildi. Okulun tabelası Özge Kılıç İlkokulu olarak değiştirildi.

"Kazada Özge dışarı fırlamış"

İlk atandığı görev yeri olan Erzurum'a giderken Hınıs ilçesi yakınlarında kazada ölen Özge Kılıç'ın babası Hüseyin Kılıç, SABAH'A kaza günü yaşananları anlattı: " Kızım pazartesi okulda görevine başlayacaktı. Biz de Özge, ablası ve ben yola çıktık. Üçümüzün de şoförlüğü vardı. Değişe değişe Isparta'dan Erzurum'a kadar geldik. Sonra bir anda araç yoldan çıktı. Varacağımız yere 30 kilometre kalmıştı. Kazada Özge dışarı fırlamış. Biz araçta yaralandık ama maalesef Özge'yi kaybettik" dedi.

Son mesajları ortaya çıktı

Atandığı için çok mutlu olan Özge Kılıç'ın yakın arkadaşlarından olan Hande Sarığlan'a whatsapp üzerinde atanma belgesini gönderip, 'Atandım kanki, birazdan yola çıkacağız' yazarak mutluluğunu dile getirdiği ortaya çıktı.

"Kendimde değilim"

Genç kızın mesajda mutluluğunu 'Şoktayım, kendimde değilim' diyerek ifade ettiği, arkadaşının 'hayırlı olsun' yazması üzerine, 'Darısı sizin başınıza' diyerek arkadaşına iyi temennilerde bulunduğu öğrenildi.

Acılı baba: Hepimiz mutlu olmuştuk

Özge Kılıç'ın isminin atandığı okula verilmesi ile ilgili de konuşan baba Hüseyin Kılıç şunları söyledi; "Özge okuldan mezun olduktan sonra formasyon eğitimi aldı. 3 yıl engelli çocukların eğitim gördüğü bir okulda görev yaptı. Hem görev yaptı hem de KPSS'ye hazırlandı. Geçen yıl girdiği KPSS puanı ile son atamalarda atanması çıktı.

Hepimiz çok mutlu olmuştuk. Özge çok istiyordu. Hayatını öğretmenliğe adamıştı. Çok güzel hayalleri vardı. Takdiri ilahi. Allah nasip etmedi. Atandığı okula isminin verildiği haberini Bakanımız Mahmur Özer beni arayarak haber verdi. Çok ince bir davranış oldu.

Kimler düşündüyse Allah razı olsun. İnşallah kızımın adının verildiği okuldan kızımın istediği gibi nesiller yetişir o da yattığı yerde rahat yatar. Bakanımıza ve değerli Erzurumlulara çok teşekkür ediyorum"