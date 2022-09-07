Dolar günü düşüşle tamamladı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar günü 18,22 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2250
|18,2260
|18,2190
|18,2200
|Avro
|18,0500
|18,0510
|18,0700
|18,0710
|Sterlin
|20,9600
|21,0700
|20,7710
|20,8750
|İsviçre Frangı
|18,4700
|18,5650
|18,4670
|18,5600
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1950
|18,2750
|18,1890
|18,2690
|Avro
|18,0100
|18,0900
|18,0300
|18,1100
|Sterlin
|20,9000
|21,1100
|20,7110
|20,9210