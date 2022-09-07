Makam aracına silahlı saldırı düzenlenen Belediye Başkanı yaşadıklarını anlattı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde makam aracına silahlı saldırı düzenlenen Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir, olay anını anlattı.

Özdemir, AA muhabirine, dün saat 19.00 sıralarında Erbaa ilçe merkezinden beldeye gitmek için MHP'li İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay ile yola çıktıklarını söyledi.

Herhangi bir programları bulunmadığını belirten Özdemir, "Ünal abi tesadüf, dükkanımdaydı. 'Beraber kasabaya gidip gelelim' dedik. Koçak köyünü geçince saldırıya uğradık. Tabii planlı mı programlı mı bilmiyorum. Adli mercilerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda failler bulunur. Herhangi bir husumetlimiz yok." dedi.

Saldırının nasıl olduğunu anlamadıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Yol biraz virajlıydı. Viraja girdiğimde sadece silah sesini duydum, camın patladığını gördüm. 'Vurulduk' dedim, hemen kaçtık olay yerinden. Ondan sonra arkadaşıma baktım. Alnından almıştı mermiyi. 400-450 metre uzaklaştık olay yerinden. Ondan sonra geri döndük. Yaralıyı Erbaa'ya kadar getirdim. Orada ambulansa verdim."

Umay'ın hastanedeki ameliyatın ardından odaya alındığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını anlatan Özdemir, "Çok şükür, şu anda iyi. İnşallah en kısa sürede aramızda olacak." ifadesini kullandı.

Bu arada jandarma ekiplerinin olay yerinde 2 boş kovan buldukları öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Umay ise Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tanoba Belde Belediye Başkanı Özdemir'in kullandığı 60 ER 134 plakalı makam aracına dün akşam Erbaa-Tanoba kara yolu Koçak köyü mevkisinde silahla ateş açılmış, araçta bulunan Umay yaralanmıştı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Özdemir, Umay'ı sağlık ekiplerine teslim etmişti.